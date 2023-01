A Ryan Reynolds le gustaría tener 'nueve hijas'

El actor Ryan Reynolds -padre de James (1) con su mujer Blake Lively- no solo sabe que quiere aumentar la familia en un futuro, sino que además tiene muy claro que prefiere tener únicamente hijas para que su hogar no se convierta en el "circo" que era la casa en la que él creció junto a sus tres hermanos.

"No me canso. Podría tener nueve hijas y estaría encantado. Mis hermanos y yo, somos cuatro, destrozábamos la casa. Cuando tenía ocho años ya podía revestir las paredes de yeso. En realidad podíamos arreglar un agujero en la pared de nuestra casa en quince minutos. Esa es una de las razones por las que no quiero chicos, no quiero que mi casa sea un circo", explicó a Entertainment Weekly Radio.

El nacimiento de su hija ha cambiado la vida de Ryan al haberle enseñado a centrarse en los temas importantes de la vida.

"He descubierto que sientes cierto alivio cuando ya no eres el centro de tu propio universo y hay algo agradable en que las cosas que antes te quitaban el sueño pasen a convertirse en algo sin importancia. Creo que es bonito y no me lo esperaba", declaraba Ryan el pasado octubre a la edición británica de la revista Marie Claire.