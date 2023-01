A Rita Ora le ofendió que la acusaran de ser la amante de Jay Z

La cantante Rita Ora (25) se vio envuelta involuntariamente en la polémica relacionada con las supuestas infidelidades de Jay Z a su esposa Beyoncé después de que muchos la identificaran como la mujer a la que la Queen B hacía referencia en una de sus canciones del álbum 'Lemonade', bajo el apodo 'Becky la del pelo bonito'.

Desde entonces, Rita no se ha cansado de desmentir dichos rumores, acudiendo incluso a la gala del Met el pasado mayo luciendo una chapa que rezaba "No soy Becky" y compartiendo en sus redes sociales un selfi junto a Beyoncé para demostrar que entre ellas no existía ninguna enemistad.

Sin embargo, sus esfuerzos por demostrar que no era la amante de Jay Z no quitan que la joven no se sintiera profundamente ofendida por toda esa historia.

"Lo primero y más importante, Jay Z es mi inspiración y uno de mis ídolos, líricamente, musicalmente y en el mundo de los negocios. Le admiro mucho a él y a su mujer. Beyoncé fue uno de mis mayores ídolos de la adolescencia. En cuando (a la chapa de 'No soy Becky'), fue un regalo de Katy Perry. Aunque fuera a la única a la que se me vio con ella puesta, también lo llevaban otras. Soy ajena a la polémica, no soy la protagonista de los rumores. Estos me parecen increíblemente irrespetuosos hacia las mujeres en general, cuando se nos acusa de algo que no tiene nada que ver con la música", revela Rita -que recientemente se desvinculó de la discográfica de Jay Z, Roc Nation, tras siete años en ella a raíz de una serie de desacuerdos profesionales- en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Rita ya sabía lo que era convertirse en el centro de la atención mediática antes de que la relacionaran sentimentalmente con el rapero debido a su noviazgo con Calvin Harris. Aunque el DJ escocés y ella no acabaron precisamente en buenos términos -Calvin le prohibió cantar en directo los temas que él había producido para su segundo disco-, Rita no duda en alabar ahora el talento de su exnovio.

"Calvin tiene mucho talento... He tenido unos cuantos dramas, ¿no crees? En general creo que he aprendido la lección, no hablar de mis relaciones sentimentales, porque he estado en el centro del cotilleo unas cuantas veces y no merece la pena. Y me han roto el corazón... solo una vez. El amor es un sentimiento increíble, pero al mismo tiempo puede ser lo más peligroso del mundo. La gente hace locuras cuando tiene celos o está enamorada", confiesa.

Por: Bang Showbiz