A Rihanna asegura que ya no le gustan sus salidas nocturnas

Aunque la artista barbadense se ha ganado a pulso su reputación de amante de los excesos con numerosas y controvertidas salidas nocturnas, Rihanna asegura sin pestañear que la realidad sobre su vida cotidiana es totalmente diferente a la que reflejan los medios de comunicación, sobre todo porque han pasado "años" desde que la cantante rebajara su consumo de alcohol y el ritmo de las fiestas a las que acude.

"La verdad es que hace años que llevo una vida más tranquila. Para ser una estrella del rock soy una mujer bastante aburrida. No hago nada de nada, en serio, y reconozco que me da algo de vergüenza reconocer que ya no me dejo llevar ni bebo como antes", confesó la diva al humorista británico Alan Carr en una entrevista que se emitirá íntegramente en el canal británico Channel 4.

La estrella insiste en que la falta de energías no es la razón que motiva su nuevo estilo de vida, sino la desidia con la que acude por las noches a bares y discotecas donde se presenta siempre "el mismo tipo de música". Pero antes de renunciar por completo a la fiesta, la vocalista propone ciertos cambios en el panorama de ocio de las ciudades del mundo para que así vuelvan a recuperar a la Rihanna de siempre.

"Me he vuelto una mujer bastante predecible que ya sale por las noches con el ánimo decaído, y no sé si soy yo la que tiene la culpa de que me aburra constantemente en los bares o es el hecho de que siempre ponen el mismo tipo de música. Quizá la solución esté en traer más pinchadiscos que toquen en directo: esa puede ser una muy buena idea", explicó más animada la intérprete, quien quizá recordó que la cadena de tiendas de ropa Topshop acaba de ser condenada por usar su imagen de forma fraudulenta y debe compensar a la artista con más de un millón de dólares.

Por: Bang Showbiz