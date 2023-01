A Ricky Martin y Delta Goodrem les unió su 'química' musical

El puertorriqueño Ricky Martin y la cantante Delta Goodrem deberían haber sido fieros rivales en sus respectivos papeles de coach en la edición australiana del programa 'The Voice', pero su química fue tan grande que acabaron yéndose juntos de gira.

"Fui de gira con Ricky porque me lo pidió un amigo. Básicamente en las audiciones a ciegas de 'The Voice' me dijo: '¿Quieres venirte de gira conmigo?'. Fue una decisión extraña porque obviamente doy mis propios conciertos pero quise hacerlo porque tenemos una química increíble cuando cantamos juntos en directo. Es como mi alma gemela. Así que le dije: 'Claro que sí, son diez actuaciones en estadio, me encantará", contó Delta a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Durante la gira, la artista australiana de 31 años redescubrió su amor por la música en un momento en el que se estaba planteando qué quería hacer durante los siguientes diez años.

"Mi set, al no ser mi concierto, tenía 10.000 personas, piano, guitarra y batería. Y me devolvió a un lugar en el que pensé: 'Esto me encanta. De verdad que me encanta'. Las luces se apagaron y solo había un foco de luz. Era sencillo, y algo en ello aclaró mis ideas en un instante. ¿Sabes cuando eliges hacer algo pero no recuerdas la razón por la que lo estás haciendo? Lo hice porque quería y no por razones estratégicas, no lo hice por mi marca, no lo hice por nada, solo lo hice por mí", añadió.

Al terminar la gira con Ricky Martin, Delta se dirigió al estudio para transformar su inspiración en la canción 'Wings', que acabó liderando las listas en Australia.

"Tras acabar la gira me fui directa al estudio y pensé: '¿Sabes qué es lo que necesito? Quiero algo que al escucharlo sienta que es de ahora, quiero aportar mis raíces como pianista de música clásica, eso es lo que tengo que añadir a mi música pop'. Así que eso es lo que hice", sentenció.