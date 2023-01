A Priyanka Chopra le llamaban 'brownie' de adolescente por el color de su piel

La actriz Priyanka Chopra vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando fue víctima del bullying tras mudarse a Estados Unidos desde la ciudad India de Bareilly para continuar con sus estudios siendo aún adolescente.

"Había un grupo de chicas que eran malas conmigo sin motivo. Cuando tienes 14 o 15 años te afecta mucho que te llamen 'brownie' y que te digan: '¡Regresa a tu país!'. En aquel momento estaba realmente asustada. Me parecía que no iba a poder soportarlo y pensé que debía regresar a casa", revela la intérprete en una entrevista a la revista New You.

Actualmente Priyanka reside en Los Ángeles debido a su trabajo en la serie 'Quantico', aunque en esta ocasión está viviendo una experiencia mucho más agradable que la primera vez gracias en parte a la confianza que le proporciona haber ganado el título de Miss Universo entre ambas etapas.

"En el fondo me alegro de haber regresado a casa porque a los 17 gané los títulos de Miss India y Miss Universo. Luego empecé a hacer películas. Ahora he regresado a Estados Unidos sintiéndome un poco más segura de mí misma", afirma.

Priyanka está convencida de que la única razón por la que ahora se le considera una mujer increíblemente atractiva es que por fin ha conseguido aceptarse a sí misma y superar todos los problemas de imagen que sufrió en el pasado.

"Tuve muchos problemas de autoestima mientras crecía, y siempre estaba muy nerviosa y asustada de pequeña. En el colegio me hacían bullying, pero un día me levanté diciéndome a mí misma: '¡Se acabó!'. Algunas de mis características, como el color de mi piel o de mi pelo, no son convencionales. Pero en cuanto elegí aceptarme y caminar por la vida con confianza, la gente empezó a mirarme de manera diferente".

