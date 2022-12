A pesar de su fama, David Letterman no sabe usar un teléfono

El expresentador de 'Late Show', David Letterman, ha admitido que le cuesta mucho usar algo tan sencillo como un teléfono, después de haber tenido durante los últimos 30 años un asistente que le hacía las llamadas.

"Como he podido comprobar, tras todos estos años teniendo alguien haciendo llamadas por mí, no puedo manejar un teléfono", señala en la revista PEOPLE.

Pero no es a lo único que le está costando adaptarse tras retirarse de la televisión el pasado mes de mayo.

"Tampoco sé lo que hacer con mi pelo. Pero nunca más volveré a llevar maquillaje, así que eso no es un problema", señala Letterman, de 68 años.

A lo que ahora se dedica el que fuera presentador de late shows durante 33 años -primero en NBC y desde 1993 en CBS- es a algo tan relajante como pescar con su hijo Harry, de 11 años.

"Me encanta pescar con mi hijo. Cualquier tipo de pesca de la trucha, donde puedas estar parado en el río es simplemente maravilloso. No sé si lo estaré haciendo bien, pero puedo estar parado en el río. Soy muy bueno en eso. ¿Y el 90% de ello no consiste en eso?", bromea.

En su último programa, el legendario humorista, daba las gracias a sus fans por "todo".

"A la gente que ve este programa, no hay nada que pueda hacer para pagaros. Gracias por todo. Me habéis dado todo".

En los 80 minutos emitidos, Letterman contó con numerosos famosos, montajes de vídeo y sus populares sketches, así como la actuación de su banda favorita, Foo Fighters.