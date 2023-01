A pesar de su éxito, Sam Smith vive invadido por la tristeza y el dolor

Durante una entrevista para la revista NME, Sam Smith confesó que toda su vida ha sido una persona vulnerable y sensible a quien la tristeza, curiosamente, lo ha llevado a la cumbre del éxito.

"He tenido una vida maravillosa pero creo que he nacido con un poco de tristeza dentro de mí. Siempre me he sentido atraído por esas cosas, ya fueran películas tristes o música triste... cuando estás triste sientes todo mucho más que cuando estás feliz. Soy una persona vulnerable y sensible. Pienso demasiado las cosas", publica el medio.

Publicidad



El cantante británico, que es abiertamente homosexual, también se refirió a su condición y dijo que tal vez fue ese aspecto el que lo condujo por el camino del dolor debido al rechazo y las críticas que soportó durante su infancia y adolescencia.

Sin embargo, es esa sensibilidad ante las situaciones y personas lo que le ha permitido inspirarse para crear sus exitosas canciones, que le permitieron ser ganador de Grammys.

También aprovechó el espacio para aclarar una polémica surgida el año pasado cuando dijo que quería ser más que un ‘simple’ vocero de la comunidad homosexual, afirmando que su interés es luchar por los derechos de las personas que son como él y cambiar el pensamiento de muchos que rechazan por la condición sexual.

"Soy un hombre gay que salió del armario cuando tenía 10 años, y no hay nada en mi vida de lo que esté más orgulloso. Quiero ser un portavoz. Quiero ser una figura en la comunidad gay, hablar en nombre de los hombres gays", manifestó.