A Penélope Cruz le gusta que todo quede en familia

Pese al viejo dicho que advierte de los peligros de mezclar la familia y los negocios, la actriz Penélope Cruz nunca ha tenido ningún reparo en embarcar a sus hermanos Mónica y Eduardo en los múltiples proyectos que ocupan su tiempo al margen de su carrera interpretativa, una actitud que les permite beneficiarse mutuamente de sus diferentes talentos artísticos.

Así que no es de extrañar que, a la hora de buscar inspiración para su último trabajo como directora en la última campaña de la marca Agent Provocateur, Penélope haya confiado una vez más en el buen hacer musical del benjamín del clan Cruz, quien ya fuera el encargado de poner banda sonora a la primera colaboración de la española con la línea de lencería.

"Siempre hemos sido una familia extremadamente unida. Sinceramente, la primera idea para este vídeo la tuve mientras escuchaba uno de los temas de mi hermano, 'Single Dutch'. Fue escucharlo y empezaron a venirme un montón de imágenes a la cabeza. Después de eso, no me lo pensé ni un momento, y le pedí que me dejara utilizar la canción para el anuncio", aseguró Penélope al portal E! News.

Desde que formara su propia familia junto al también actor Javier Bardem, la estrella de Hollywood ha reducido notablemente su agenda para disfrutar al máximo de su papel como madre de Leo (3) y Luna (1). Sin embargo, Penélope es capaz de flexibilizar su estricta ética familiar cuando se le presenta la oportunidad de desarrollar su faceta como directora, una de sus grandes pasiones.

"Me encanta dirigir, y siempre había querido hacerlo, el único problema es que no me sentía preparada para ello. Pero estoy aprendiendo. Ya he hecho casi 50 películas como actriz, y todavía me queda mucho por aprender. Tengo muchas ganas de seguir trabajando en proyectos de dirección en un futuro", concluyó.