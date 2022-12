A Penélope Cruz la critican por vestirse como 'una pordiosera'

Aunque en las alfombras rojas suele ser siempre una de las más elegantes, Penélope Cruz es consciente de que también la critican de manera habitual por vestirse como "una pordiosera" en su día a día, algo que tampoco le quita el sueño porque desde que se convirtió en madre de Leo (4) y Luna (2) junto a su marido Javier Bardem lo más importante para ella es la comodidad.

"Yo intento cuidarme cuando hay un evento, un día de promoción o un estreno. Pero la verdad es que he cambiado mucho en ese sentido. Creo que cuando te conviertes en madre de dos pequeños... Yo antes iba siempre con tacones y le dedicaba mucho más tiempo a eso. Pero ahora creo que este es el primer día que me pongo tacones. Piensas siempre: ¿Qué zapatos me pongo para poder correr lo más rápido posible detrás de estos dos? Y todas tus prioridades cambian. De hecho a mí me critican por ir un poco hecha una pordiosera vestida por la calle", explicó entre risas la intérprete durante una entrevista con Iñaki Gabilondo en el programa 'Iñaki' de Canal+.

A Penélope tampoco le da ninguna vergüenza reconocer que, cuando está lejos de las cámaras, ni siquiera se anima a peinarse.

"Los días en los que no trabajo no toco un peine, pero así es esto. Es una suerte poder dedicarte a ello [cuidarte] cuando estás rodando o de promoción. Ahí intento darlo todo, pero cuando estás fuera de todo eso el día se te queda corto", añadió.

Convertirse en madre no solo ha afectado a la imagen de la actriz, sino también a su agenda profesional y al tipo de proyectos en los que acepta participar.

"Una vez que tienes hijos las decisiones se toman de acuerdo a ellos. Miras todo según el sitio [donde vas a rodar]: a cuánto está, cuánto tiempo vas a estar allí... Todo. La prioridad absoluta es eso. Va a marcar todas las decisiones".