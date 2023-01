A Nicky Jam le gusta mostrar sus emociones en público

Aunque su mundo sigue estando dominado por cantantes que ofrecen una imagen de 'tipos duros', el reguetonero Nicky Jam es de los que opinan que los hombres de verdad son aquellos capaces de mostrar sus sentimientos, por eso no se arrepiente del vídeo que publicó en sus redes sociales llorando abiertamente tras regresar triunfante al mundo de la música gracias a su colaboración con Enrique Iglesias en el tema 'El Perdón'.

"Hacer una canción con Enrique Iglesias lo cambió todo. Cuando alcanzamos el número uno, llamé a mi padre y me dijo que para él yo siempre había sido el número uno. Grabé un vídeo de agradecimiento a mis fans y empecé a llorar. ¿Pasarse diez años fuera de juego en la industria musical y regresar por todo lo alto con una canción número uno? Podría haber borrado ese vídeo y haber hecho uno nuevo, pero me gusta mostrar mis emociones. Soy un hombre de verdad, tengo derecho a sufrir", explica a Billboard.

La carrera de Nicky tocó fondo cinco años atrás por culpa de sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol, pero finalmente encontró la fuerza para salir de ese infierno motivado por el deseo de dar una vida mejor a su familia.

"No tenía dinero para pagar el alquiler, no tenía qué ponerme, no tenía cómo darles estudios a mis niños, ni cómo comer. No podía resurgir en mi carrera... Todo eso se suma y se multiplica y te hace recapacitar, saber que todo se acabó y que tenía que salir adelante. Si no lo hacía por mí, tenía que hacerlo por ellos. Encontré la disciplina y estoy donde estoy gracias a eso", explicaba el artista en una entrevista al periódico El Tiempo.

Por: Bang Showbiz