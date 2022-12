A Nick Jonas le 'sorprende' haber llevado un anillo de castidad

Al igual que sus hermanos Joe (25) y Kevin (27), Nick Jonas (22) solía lucir un anillo de castidad que simbolizaba su compromiso de no mantener relaciones sexuales antes del matrimonio durante los años en que formó parte del grupo Jonas Brothers, un capítulo al que ahora mira con desconcierto.

"Me siento lo suficientemente cómodo para hablar de sexo y otras cosas de una manera transparente, porque así es como soy como hombre. Ocurre algo raro cuando miro atrás. Hay veces que me sorprendo de no haber perdido la cabeza. Pero era parte de mi viaje personal y mi manera de intentar hacer lo correcto", declaró al periódico The Sun.

A Nick , que actualmente mantiene una relación con la Miss Mundo 2012 Olivia Culpo, le gusta sentirse envidiado por los hombre de todo el mundo por ser el novio de Olivia.

"Es genial, no puedo negarlo. A ratos es fascinante. Todavía me sorprende que pase pero eso no define nuestra relación", señaló.

Nick, que conoció a Olivia en una fiesta durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2012, explicó que su nuevo sencillo 'Jealous' gira precisamente en torno a las atenciones que su novia recibe por parte del género masculino.

"La canción surgió cuando llevábamos nueve meses de relación. Una persona se quedó mirándola, hasta el punto de ser incómodo porque claramente éramos pareja. Era irrespetuoso. Estábamos al comienzo de nuestra relación por lo que tenía momentos en los que me sentía nervioso y celoso. La canción trata de un tema del que muchos hombres tienen miedo de hablar. Es una posición extraña y vulnerable en la que estar. Pero en vez de sentirme frustrado, me fui al estudio y escribí la canción al día siguiente".

