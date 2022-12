A Nick Jonas le resulta 'divertido' ser considerado un sex symbol

Aunque el cantante Nick Jonas trabaja duro para tener un buen físico por el bien de su carrera musical e interpretativa, no puede evitar tomarse a risa los comentarios sobre su recién estrenado estatus de sex symbol.

"Es divertido. Quiero decir, en el fondo no pienso en mí mismo de esa forma. Creo que si te refieres a ti mismo de esa manera, dejas de ser sexy automáticamente. Así que he decidido adoptar la postura de preocuparme solo de mis cosas y no pensar en ello demasiado", aseguró el intérprete en exclusiva a la agencia BANG Showbiz.

A pesar de toda la atención que recibe por parte de sus fans femeninas gracias a sus encantos, Nick -que mantiene una relación con la ex Miss Universo Olivia Culpo- siempre intenta comportarse de forma apropiada.

"Puedo decir que cuando eres un hombre joven en el ojo público eso es parte de ello, el ser consciente de las tentaciones a tu alrededor, pero todo depende de cómo lo abordes, de cuáles sean tus estándares, de qué estás intentando conseguir y de cómo eso te afecta a ti", añadió.

La amabilidad que Nick siempre ha desplegado con sus admiradoras es su manera de agradecerles el apoyo que le han brindado tras la disolución del grupo The Jonas Brothers, compuesto por él y por sus hermanos Joe y Kevin.

"Los fans han cambiado muchísimo desde los primeros años de mi carrera hasta ahora y es increíble verles crecer y descubrir a un grupo de seguidores completamente diferente. Están los fans incondicionales que me han apoyado desde el principio y luego muchos fans nuevos y otra gente que le está dando a mi música una oportunidad", declaró.