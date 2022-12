A Natalie Dormer no le importa lo que opinen de ella

La actriz de 'Juego de Tronos' Natalie Dormer está convencida de que la única manera de sobrevivir en la industria cinematográfica es no preocuparse de lo que la gente pueda pensar de ti.

"No me molesta nada lo que la gente pueda pensar de mí. Es la regla número uno para sobrevivir en esta industria, que no te importe lo que piensen. Simplemente, sé fiel a ti mismo y lo más agradable y profesional que puedas. Si empiezas a preocuparte por lo que digan de ti, estás jo**do", aseguró la intérprete a la revista Stylist.

Publicidad

La filosofía vital de Natalie es fruto de la seguridad en sí misma que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, hasta conseguir sentirse a gusto en su propia piel.

"Esa es la gran diferencia entre tener 33 años y ser todavía una adolescente. Sabes quién eres, has tenido que pasar por muchas cosas para sentirte bien contigo misma. Entonces, durante una temporada, todavía haces como que no te importa, aunque sí te importe. Creo que los treinta y pocos son una edad muy buena para las mujeres, por fin consigues poner tus prioridades en orden", añadió.

Por esa misma razón, a la actriz no le da ninguna vergüenza asegurar que es una chica increíblemente divertida que además sabe escuchar como nadie.

"Soy una de esas personas que es capaz de pasarse meses sin decir nada en absoluto y, de pronto, soltar algo increíblemente divertido de forma inesperada. También soy muy buena escuchando. Soy una persona sencilla y divertida", concluyó.