A Monica Bellucci le encanta seguir soltera a los 50

A la nueva chica Bond, Monica Bellucci, no le pesa lo más mínimo continuar estando soltera una vez cumplidos los 50 años, porque hace que se sienta más libre y más viva que nunca antes en toda su vida.

"No, estar soltera a mi edad no es raro. Es más bien liberador. Una mujer soltera es una mujer libre, y que siga soltera no significa forzosamente que esté sola. Me siento muy viva. Tengo la suerte de tener buena salud y dos hijas maravillosas que me llenan de alegría", declaró la actriz a la revista británica HELLO!

A falta de un hombre en su vida, Monica dedica todo su tiempo a cuidar de sus hijas, Deva (10) y Leonie (5) -fruto de su fallido matrimonio con el actor Vincent Cassel-, a quienes considera sus pequeños "milagros" por haberlas tenido una vez cumplidos los 40.

"Ser madre me ha hecho mucho más feliz, más completa y me ha hecho sentirme más realizada. Cuando tenía 20 o 30 años no estaba lista para asumir tal responsabilidad, puede que porque yo fui hija única y eso me hizo más egoísta. Pero en cuanto nació Deva, supe que quería tener otro hijo. Después decidí que probablemente sería mejor que esperara hasta que comprendiese realmente lo que significaba ser madre. Tuve a mi segunda hija con 45 años, lo cual fue una suerte porque es muy raro ser madre a esa edad. Ha sido maravilloso criar a mis hijas, es un milagro", añadió.