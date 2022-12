A Lorde le gusta su pose arrogante

La cantante del popular tema 'Royals', Lorde, podría parecer algo huraña, y de hecho lo es. Aunque, según ella misma confiesa, es una actitud planeada y con la que disfruta.

"Me gusta dar grandes titulares. El nombre de Lorde es grandilocuente y algo arrogante. Me gusta eso. Me gusta esa intensidad", admitió la artista neozelandesa a la emisora gala NRJ.

La artista de 17 años pretende emular con esa actitud distante a su ídolo, el rapero Kanye West. Aun cuando esto le ha hecho ganarse las críticas de sus detractores, a los que les cuesta admitir tanta soberbia.

"No me importa [que me llamen arrogante]. Soy fan de Kanye West. Tiene mucha seguridad en sí mismo y eso me gusta. A mí aún me falta un poco", declaró.

Pero a pesar de esa imagen de chica dura, Lorde reconoce ser una persona tímida a la que costó mucho encajar con sus compañeros, ya celebridades, de profesión.

"Soy muy tímida y me gusta la privacidad. Pero estoy mejorando en situaciones sociales, aunque sigue siendo muy extraño para mí. He aprendido a divertirme y he hecho muchos amigos en la industria, así que ya no me siento una extraña", afirmó.

Una persona con la que Lorde se siente especialmente cómoda es Taylor Swift, sin embargo duda de que llegue alguna vez a colaborar musicalmente con ella.

"No lo creo, pero es genial", afirmó.