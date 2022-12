A Leonor Watling no se le da bien la cocina española

Pese a que su última película 'Amor en su punto' tiene como trasfondo la pasión por la cocina, en la vida real la actriz Leonor Watling no se desenvuelve demasiado bien entre sartenes y ollas, aunque puestos a elegir se siente mucho más capacitada para realizar una buena shepherd's pie inglesa que una tortilla de patata española, debido en gran parte al legado de recetas británicas de su madre.

"No soy muy cocinitas. Me gusta cocinar, pero esa cosa de 'viene la española, vamos a hacer tortilla de patata' conmigo no se cumple. Sé hacer las cosas que me enseñó mi madre, pero mi madre es inglesa, así que puedo preparar un pollo maravilloso, shepherd's pie o pancakes. Todo muy inglés, vamos", bromeó la extrovertida intérprete durante una entrevista a BANG Showbiz.

Pero más allá de las habilidades o los gustos gastronómicos, Leonor está convencida de que el lugar de nacimiento de una persona no influye de manera alguna en su personalidad, sobre todo dentro de un lenguaje tan internacional como el del cine.

"No condiciona la química con tus compañeros. A lo mejor es un tema que está un poco a flor de piel por todo lo que está pasando en Escocia y en Cataluña, pero de verdad que no me parece que la nacionalidad marque a una persona: mi padre era de Cádiz y mi madre inglesa, ya ves. Lo que marcan son otras muchas cosas, tus propios padres, tu infancia, tus fobias personales... Pero donde hayas nacido nunca puede ser determinante", añadió.