A Lena Dunham le hubiera gustado ser lesbiana

La creadora y protagonista de la serie 'Girls', Lena Dunham, reconoce sentir una conexión "tan fuerte" con el colectivo de gais, bisexuales y transgénero que le entusiasmó que su hermana Grace -quien ahora tiene 22 años- se confesara lesbiana a los 17.

"Siempre he sentido una fuerte y emotiva conexión con los miembros de la comunidad LGBT. De hecho, fue una decepción cuando me di cuenta de que me atraían los hombres. Así que cuando mi hermana salió del armario pensé que menos mal que había alguien en mi familia que podía representar de verdad mis creencias y pasiones", explicó Lena durante la gala Point Honors, celebrada en Nueva York en apoyo a los estudiantes LGBT.

La también directora -quien mantiene una relación desde el año 2012 con el guitarrista de la banda Fun, Jack Antonoff- encuentra a los hombres gais muy atractivos y quizá sea esa la razón que le ha llevado a terminar con novios homosexuales.

"Esta es la sala más atractiva en la que he estado nunca. Los hombres gais son muy guapos, será por eso que he salido con unos cuantos de vosotros", bromeó.

Lena había hablado anteriormente sobre este hecho, expresando claramente que a ella salir con un hombre que posteriormente se declara homosexual no le avergüenza.

"Es algo de lo que estoy orgullosa. Lo mejor es que personas que no tienen clara su sexualidad se sienten a gusto conmigo. Lo peor que podría pasar es que les rechazara", declaró a la revista Out.