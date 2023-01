A Lea Michele aún le cuesta hablar de su fallecido novio Cory Monteith

A pocos meses de cumplirse cuatro años del fallecimiento del joven actor Cory Monteith a consecuencia de una sobredosis en julio de 2013, para la que entonces era su prometida, Lea Michele, sigue resultando difícil hablar de él en público. En su lugar, la cantante y actriz prefiere evocar los recuerdos del año y medio que mantuvieron de relación en canciones como 'Hey You', que finalmente sí formará parte de su segundo disco, a la venta a finales de este mes.

"En un principio no pensaba incluirla en el álbum. Sigue siendo un tema muy sensible para mí y me cuesta hablar de ello, así que no quería que en mi disco hubiera nada de lo que no pudiese hablar. Pero la encuentro tan bonita... No habla de pérdida ni de tristeza. En realidad trata sobre la alegría y el amor", confiesa la joven artista en una entrevista concedida al portal PrideSource.

La canción en cuestión es la segunda parte de 'If You Say So', un sencillo incluido en su álbum debut y que hablaba sobre las últimas palabras que intercambió con Cory antes de su muerte. En esta ocasión, sin embargo, la intérprete ha querido escribir una canción menos nostálgica, aunque para conocer el verdadero significado que se esconde detrás de su letra los seguidores de Lea tendrán que ir a verla actuar en directo.

"Me gusta mucho y representa muy bien lo que soy yo y todo aquello por lo que he pasado en mi vida. No quiero decir mucho más al respeto. Cuando vengáis a mi concierto, veréis que allí es cuando me abro y explico lo que esas canciones significan realmente para mí. Al fin y al cabo, la canción es muy específica, y la gente va a sacarle el significado que quiera, pero lo que yo quise hacer era una canción sobre pérdida que no fuera necesariamente triste. Quería mostrar al mundo un momento muy bonito que viví, y hay una historia algo más profunda de la que hablo en mis conciertos", revela en la misma conversación.

Además de la balada que le dedica al que también fue su compañero de reparto en la serie juvenil 'Glee', esta vez Lea se ha asegurado de producir un disco que tenga su propio estilo y alejarse, así, de las influencias que buscó cuando grabó el primero, fijándose en otras cantantes internacionalmente conocidas como Katy Perry o Kelly Clarkson.

