"A las mujeres les gustan los hombres canallas'': Antonio Banderas

Es difícil decidir qué le resultaría más rentable a Antonio Banderas: seguir adelante con su carrera en Hollywood o dejar de lado la actuación para dedicarse a dar clases de seducción a nivel profesional aprovechando que él parece haber encontrado la respuesta a la eterna pregunta de qué es lo que realmente quieren las mujeres.

"Creo que (las mujeres) quieren amor verdadero, respeto y seguridad. Pero después habrá ciertos momentos en que quieran tener al lado a un hombre un poco canalla", desveló el malagueño en una entrevista para el programa brasileño 'Mais Você'.

Publicidad

A pesar de que su imagen de seductor latino fue la que le abrió las puertas de Hollywood, a Antonio no le preocupa que el paso del tiempo le obligue a renunciar a este tipo de papeles.

"Con la edad ganas algunas cosas y pierdes otras. Ganas experiencia, y la experiencia es fundamental en la vida. Me parece que no soy tan codicioso como lo he sido en otros momentos de mi vida. Ahora estoy más relajado, veo la vida de otra manera. Solo tengo una certeza: la muerte. Todo lo demás es relativo", añadió.

Antonio acaba de iniciar ahora una nueva etapa de su vida marcada por su mudanza a Londres para iniciar sus estudios de moda y diseño y por el final de su matrimonio con Melanie Griffith, madre de su hija Stella del Carmen. Pero a pesar de su separación el intérprete sigue manteniendo una estrecha relación con su exmujer, con quien se reencontró hace unos días para celebrar la graduación de Stella, por el bien de la familia.

"Ella significa mucho en mi vida. Me ha dado una hija maravillosa y también la oportunidad de criar a unos hijos que no eran míos".

Publicidad

Por Bang ShowBiz