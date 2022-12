A Kylie Jenner le obsesionan los tatuajes

Uno de los mayores miedos de Kylie Jenner es hacerse un tatuaje que no le quede bien e incluso sufre pesadillas recurrentes en las que acaba con un horrible dibujo en su piel, por eso la estrella de la telerrealidad no quiere ni acercarse a una tienda de tatuajes.

"Tengo miedo de hacerme un tatuaje feo. Incluso sueño con ello", señaló a la revista Miss Vogue.

Publicidad

Aunque Kylie no solo sueña con tatuajes que luzcan mal en su piel, sino también con seguir los pasos de su hermana Kendall, quien se mudó hace unos meses a Nueva York, donde intentará forjar una exitosa carrera en el mundo de la moda; por eso la menor de las hermanas Jenner ha decidido que también dejará pronto la casa donde vive con su madre, Kris Jenner, para empezar a vivir sola.

"Echo de menos a Kendall pero la veo continuamente. Y en seis meses empezaré a vivir por mi cuenta", añadió.

Independizarse a los 17 años es todo un lujo que muchos otros jóvenes de su edad no podrían asumir, sin embargo, la joven Kylie siente que todos esos privilegios también tienen un lado negativo.

"No me quejo porque estoy genial, pero cuando estoy con mis amigos ellos pueden hacer muchas cosas que yo no", sentenció.