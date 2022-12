A Kris Jenner le costó asimilar el cambio de sexo de su exmarido

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, se quedó "boquiabierta" cuando su exmarido Bruce Jenner -del que se separó en 2013 después de 22 años de matrimonio- le confesó a ella y al resto de su familia que quería someterse a un cambio de sexo. La noticia le resultó muy difícil de asimilar a pesar de que había escuchado especulaciones sobre sus planes con anterioridad, según han informado fuentes cercanas a la pareja al portal TMZ.

Kris nunca le habría preguntado a Bruce sobre la veracidad de los rumores, ni este le habría informado de sus planes, lo que evidenciaría la "grave falta de comunicación en el matrimonio".

Tal y como se hace eco el mencionado medio, durante esa reunión familiar Kris (59) se habría enfrentado a su exmarido al no ser capaz de creerse su decisión, dando pie a una fuerte discusión en la que el exatleta insistió en que se sentía muy "cómodo y decidido" a seguir adelante con la decisión de convertirse en mujer.

A pesar de que en un principio Kris "lloró mucho", ahora estaría dispuesta a apoyar "al cien por cien" a Bruce.

"Kris fue la que peor lo pasó de toda la familia. Ha tenido que asimilar muchas cosas. Ha llorado mucho porque resulta muy delicado para ella. Ahora ya ha vuelto en sí, ya se ha hecho a la idea. Sobre todo, estaba molesta porque era algo desconocido, pero ha estado leyendo sobre el tema y sabe lo que esperar. Es un cambio realmente duro y te deja en shock, pero Kris va a apoyar a Bruce al cien por cien", explicaba un informante a PEOPLE.

Por su parte, Bruce estaría viviendo uno de los momentos más felices de su vida y hablará sobre su decisión de cambiar de sexo con la periodista Diane Sawyer en una entrevista que se emitirá en la cadena ABC en mayo. Sin embargo, su familia no tendría planeado hacer declaraciones en ningún momento próximo al no tener previsto conceder entrevistas antes del estreno de la próxima temporada de su reality 'Keeping Up with the Kardashians'.