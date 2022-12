A Kim Kardashian podrían extirparle el útero

Aunque no hay nada que la estrella televisiva Kim Kardashian desee más que ser madre por segunda vez junto a su marido Kanye West, sus médicos ya le han advertido de que su salud podría correr serio peligro si vuelve a quedarse embarazada.

"Estoy intentando ponerme en contacto con Kanye porque acabo de ver a mi médico y me ha dicho que necesitan realizarme una operación para extirpar algo que han encontrado en mi útero", asegura Kim en el adelanto del próximo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians', en el que se le puede oír explicándole muy preocupado al rapero: "El médico al que he visto hoy me ha dicho que en el peor de los casos... Me ha dicho: 'Vale, cuando tengas tu bebé, será el último que tengas. El problema es que tu placenta se adhiere a la pared uterina'".

Kim -que anteriormente aseguró que fue "un milagro" que fuera capaz de concebir a North, ya que cuatro médicos diferentes le habían asegurado que jamás podría tener hijos- está dispuesta a cualquier cosa con tal de ampliar su familia.

"Cuando estaba embarazada de North, solía repetir todo el tiempo que por nada del mundo volvería a pasar por algo así. Y ahora, no hay nada que no estuviese dispuesta a hacer para quedarme embarazada de nuevo. Me molesta muchísimo saber que entre mis hijos habrá una diferencia de edad tan grande", asegura Kim en el vídeo promocional.