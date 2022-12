A Katy Perry se le conquista con una buena conversación

A la cantante estadounidense Katy Perry -que estuvo casada con Russell Brand y mantiene una relación intermitente con John Mayer- le gustan las citas "simples" pero en ellas la conversación tiene que fluir.

"Mi cita perfecta es realmente simple, me gusta que haya conexión, una buena conversación y bromas. Me encantan las bromas. Además de buena comida y quizás una película", reveló a la revista OK!

Para la artista, desconectar de su ajetreada vida profesional no es fácil y por ello está deseando volver a hacer cosas "normales" cuando termine su gira.

"No [se me da bien desconectar], ponme en una isla desierta sin móvil y seguramente llevaré escondido otro en alguna caja. Pero me encanta lo que hago. Este verano quiero tener auténticas y normales experiencias, como ir a un mercado de granjeros y coger fruta. La vida que tengo es fantástica pero ya no puedo ni comprarme un café yo sola. Pero por favor, ¡no sintáis pena por mí!", aclaró.

Una de las cosas que más le gusta hacer para relajarse cuando no tiene que trabajar son "reuniones de chicas" junto a sus amigas.

"Tengo un increíble grupo de amigas y estamos muy unidas. Hacemos reuniones de chicas en las que hablamos de nuestros sueños y de las cosas por las que estamos agradecidas, y nos ponemos flores en el pelo y bebemos té. Cosas así", declaró.