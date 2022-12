A Kate Winslet le gustaría ser una gran jardinera

La carrera profesional de Kate Winslet siempre se interpone entre ella y su deseo de crear un jardín típicamente inglés en la casa que comparte con su marido Ned Rocknroll y sus tres hijos: Mia (14) -fruto de su matrimonio fallido con Jim Threapleton-, Joe (11) -a quien tuvo junto a su exmarido Sam Mendes- y el pequeño Bear (16 meses), hijo suyo y de Ned.

"Me encanta la jardinería y he aprendido tanto como he podido, pero no soy una jardinera nata. Ojalá lo fuera. Cada año me digo: 'Vale, este año vamos a instalar parterres, vamos a plantar zanahorias, vamos a cultivar nuestros propios tomates...'. Y cada año la vida en general acaba impidiéndomelo, y nunca conseguimos hacer nada", confesó la intérprete a la revista OK!

La gran esperanza ahora de Kate es que su hija decida aprovechar su talento con las plantas para ponerse manos a la obra y proporcionarle el jardín de sus sueños a su famosa madre.

"En realidad, mi hija está consiguiendo hacerme quedar un poco mal. Está haciendo un proyecto de jardinería en el colegio y aparentemente se le da muy bien", añadió.

En el caso de Kate, ni siquiera las clases de jardinería que recibió como preparación para su papel en su próxima película, 'A little chaos', o las visitas a los impresionantes jardines del Palacio de Versalles han conseguido mejorar sus habilidades, lo cual no impidió que disfrutara de ambas a fondo.

"Pasamos algo de tiempo en los jardines de Versalles, lo cual fue una experiencia maravillosa y tuve mucha suerte de contar con todo el apoyo de un equipo increíble", añadió.