A Justin Theroux le 'irrita' que Jennifer Aniston deje de hablarle tras una discusión

El actor Justin Theroux no lleva nada bien que su mujer, Jennifer Aniston, no quiera hablarle tras una discusión.

"Alguien dijo una vez: 'El silencio es la réplica más insoportable'. Y eso es cierto en las relaciones. No hay nada más irritante que alguien te ignore", explicó a 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Pero salvando estos momentos de molesto silencio, Justin está encantado desde que el mes pasado se casara con Jennifer en su casa de Bel Air (California) frente a 75 invitados, y disfruta llamando a la actriz su "mujer".

"Es muy bonito decir 'mi mujer'. No estoy acostumbrado a decirlo. No quiero acostumbrarme a ello durante un tiempo. Está bien dejar atrás la palabra 'prometida'. El matrimonio facilita las cosas cuando llega. No sé describirlo. Creo que es una de esas cosas que entiendes cuando las ves o las sientes cuando las sientes. Es algo encantador que te hace sentir fenomenal", comentaba recientemente a E! News.