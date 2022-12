A Joe Manganiello le gusta ser objeto de deseo

El actor Joe Manganiello no se siente incómodo recibiendo atención por su impresionante físico, ya que es muy consciente de que eso es precisamente lo que le ha ayudado a triunfar en la industria del cine y, además, trabaja muy duro para mantenerlo.

"No creo que a los hombres les importe el motivo por el que gustan a las mujeres, siempre y cuando lo hagan. Ese es el atractivo del empollón de la escuela que logra triunfar. Trabajas duro para eso, porque quieres tener acceso al mercado de citas. Mi vida es jodid*mente maravillosa, y si entrenar tanto es lo que ha conseguido que pueda tener este estilo de vida, ¡pues vale!", declaró el intérprete a la revista Details.

Joe, que está comprometido con Sofía Vergara, comenzó a desarrollar su impresionante musculatura tras conseguir un papel de hombre lobo en la serie televisiva 'True Blood', aunque insiste en que no lo hizo por exigencias del guion.

"Nadie me apuntó con una pistola en la cabeza y me dijo que debía tener un aspecto determinado. Me contrataron por el aspecto que tenía en un principio, y podía haberme mantenido así. Pero, ¿por qué no iba a querer estar más en forma que en toda mi vida?", apuntó.

Sin embargo, el intérprete sabe muy bien que poseer un cuerpo envidiable implica mucho sacrificio y dolor. Durante el rodaje de la película 'Magic Mike XXL' se desgarró el bíceps mientras utilizaba un columpio sexual, y tuvo que esperar a que concluyeran las grabaciones para operárselo.

"Tuve que aguantar cuatro semanas y media de rodaje, soportando el dolor y rezando para que el bíceps no se desprendiera por completo. Pasé por quirófano en cuanto llegué a Los Ángeles", añadió.