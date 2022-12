A Jessica Alba le costó asumir su llegada a los 30 años

Aunque a sus 33 años la exuberante Jessica Alba sigue siendo una de las mujeres más atractivas de la meca del cine, la actriz descubrió llegado el momento que abandonar los veintitantos le iba a resultar mucho más difícil de asumir de lo que esperaba, una ocasión que para más inri no pudo festejar por todo lo alto ya que celebró su 30 cumpleaños embarazada de su pequeña Haven.

"Estaba muy jod**a. No sé por qué fue tan difícil. Yo estaba embarazada y quería celebrar mi cumpleaños como si fuera una estrella del rock. Ni siquiera me había dado cuenta de lo mucho que me gustaba la veintena hasta que cumplí los 30", señaló a la edición británica de la revista Marie Claire.

Afortunadamente, la guapa intérprete ha sabido superar su 'crisis de los treinta' sin demasiados problemas, para sentirse incluso "más atractiva" a día de hoy que cuando era más joven.

"Me siento más atractiva ahora. Creo que físicamente estoy en mi mejor momento, incluso habiendo tenido hijos. Tengo una silueta más pequeña y ahora la ropa me queda mejor. Me siento más mujer no teniendo cara de niña porque antes tenía unos mofletes enormes", añadió.

Una de las razones de que Jessica se sienta tan cómoda consigo misma es la confianza que le transmite día a día su marido, Cash Warren -padre de sus hijas Honor (6) y Haven (2)-, con quien la actriz supo que quería compartir el resto de su vida desde el momento en que se conocieron.

"Enseguida nos sentimos como si fuéramos amigos íntimos, pero no se trataba de algo pasajero, fue más que eso. Pensé: 'Voy a pasar el resto de mi vida con esta persona porque siento que ya es como de mi familia'. Eso fue incluso antes de que empezáramos a salir", reveló.