A Jennifer Lawrence le sorprendió la sudoración de Bradley Cooper

La actriz Jennifer Lawrence se sorprendió al darse cuenta de dónde se formaban las primeras marcas de sudor de su compañero Bradley Cooper cuando ensayaban las escenas de baile de la película 'El lado bueno de las cosas'.

"Cuando estábamos yendo a clases de baile juntos, estoy bastante segura de que empezaba a sudar por el trasero. Acabas con marcas del sudor por todas partes, pero empezaban a aparecer por su trasero y pensaba: '¿Te suda antes el cu*o que las axilas?'", contó divertida en la emisora británica Kiss FM.

Sin embargo, la oscarizada actriz de 25 años -a la que se puede ver con Bradley en 'Joy', su cuarta aparición juntos en la gran pantalla- admite que nunca ha llegado a comentar el tema a su amigo.

"Como supondrás, no hemos tenido largas charlas sobre eso. Es simplemente algo de lo que me di cuenta. Quería mantener viva la química sexual. No quería estar en plan: 'Oye, ¿podemos hablar de tu trasero sudoroso?'".

Jennifer ha aparecido en un gran número de películas de éxito, pero aún tiene muchos sueños que desea cumplir.

"Me encantaría trabajar con Bill Murray. Es como un héroe para mí y cuando le conocí fue muy guay, [él] era todo lo que había querido que fuera, así que estuvo muy bien. También me encantaría hacer una película de los hermanos Coen. Woody Allen nunca ha contactado conmigo. No hace falta que lo haga. Quiero decir, si no le gusto, que no lo haga. ¡Solo digo que nunca me ha llamado!".