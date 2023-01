A Jennifer Lawrence le cuesta mucho sentirse atraída por alguien

A la actriz Jennifer Lawrence -quien ha sido novia del actor Nicholas Hoult y del miembro de Coldplay Chris Martin- no le sorprende lo difícil que le resulta encontrar pareja ya que sabe que pone el listón muy alto.

"Soy exigente. Tengo química con alguien muy rara vez. Y para mí todo gira en torno a la química. A ninguna otra cosa. Tendrías que ver algunas de las personas que encuentro atractivas. Te sorprenderías... No tengo muchas citas. No conozco a muchos chicos con los que quiera tener una cita. Puede que cada año encuentre atractivo solo a un chico", cuenta en la edición estadounidense de la revista Glamour.

Pero no tener pareja no es algo que preocupe a Jennifer, quien piensa que no necesita una pareja para que su vida esté "completa".

"No soy una persona solitaria. Que no esté saliendo con alguien no significa que me falte algo. Me siento completa. Sí, cuando conecto con alguien es emocionante, pero no lo necesito", añade.