A Jennifer Lawrence la fama le ha cambiado la vida

Desde que saltara a la fama protagonizando la saga de 'Los juegos del hambre', Jennifer Lawrence ha visto cómo su popularidad ha traído a su vida alguna que otra desventaja. La actriz, que esta semana pasaba por el duro trance de ver publicadas unas fotografías robadas de su teléfono móvil en las que aparecía desnuda, no parece estar disfrutando todo lo que podría debido a su condición de celebridad.

"Para ser honestos, no salgo mucho de casa. Debería hacer otras cosas además de trabajar. ¡Pero soy malísima en todo lo demás!", confesó a la revista OK!

Publicidad

Aparte de poder asistir a grandes galas, codearse con celebridades y poder ponerse vestidos firmados por los mejores diseñadores, la fama no parece dejarle toda la libertad que desearía a la actriz, quien pasa el tiempo haciendo ejercicio para reducir el estrés que le produce su 'encierro involuntario'.

"A veces hago ejercicio, pero nunca he querido ser una de esas personas que dicen: 'No me siento bien si no hago deporte'", reveló.

Además de entrenar, los ratos muertos de los que dispone la actriz, quien mantiene una relación con el cantante Chris Martin, los ocupa viendo sus programas de televisión favoritos, entre los que está 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Veo programas de telerrealidad. Me encanta 'The Real Housewives' y estoy obsesionada con 'Shark Tank'. Y 'Keeping Up with the Kardashians' no me lo pierdo. ¡Siempre estoy a la última!", aseguró.