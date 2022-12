A Jennifer Aniston no hacer ejercicio le quita el sueño

La actriz Jennifer Aniston tuvo que detener su rutina de ejercicios para dar vida a Claire Simmons en la película 'Cake' -una mujer que se recupera de un accidente y que se obsesiona por el suicidio de una compañera de su grupo de apoyo al dolor crónico- y aunque al principio disfrutó de pasar un tiempo sin hacer deporte, finalmente pudo comprobar cómo no hacer nada afectó a su bienestar general.

"No hice ejercicio durante un par de meses. Al principio estaba encantada. Me dije: 'Esto va a estar genial, no tengo que hacer deporte'. Pero después de unas semanas empieza a afectarte al sueño, a tu energía y a tu estado anímico", declaró Jennifer en la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores, en los que estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en 'Cake'.

Jennifer espera no volver a tener que tomarse un descanso en su rutina de ejercicios otra vez porque se siente saludable y con energía cuando hace deporte.

"Damos por sentado lo importante que es hacer ejercicio y por qué lo hacemos", añadió.

La actriz estuvo acompañada en la ceremonia de los premios -que se celebró en el Auditorio Shrine de Los Ángeles este domingo- por su prometido Justin Theroux y para la ocasión eligió un vestido de generoso escote en color bronce de John Galliano. Jennifer no pudo hacerse finalmente con el galardón a Mejor Actriz, que fue a parar a Julianne Moore por su papel en 'Still Alice'.