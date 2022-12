A Ian McKellen le ofrecieron 'una fortuna' por acudir a una boda vestido de Gandalf

El actor Ian McKellen ya está acostumbrado a recibir el cariño y la atención de los fans de Gandalf -personaje literario de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit'-, aunque de vez en cuando todavía hay alguno que consigue sorprenderle con una petición fuera de lo común, como el millonario que se ofreció a pagarle "una generosa suma" por acudir a su enlace caracterizado como el mago.

"Es muy agradable, cuando conozco a los hijos y a los nietos de la gente se emocionan mucho. Adoran a Gandalf y confían en él, así que les encanta mantener una pequeña charla con su representante: yo. Un hombre muy rico me ofreció una fortuna a cambio de que acudiera a su boda. Era una suma muy generosa. Puede que hubiese aceptado, pero parte del trato era que apareciera vestido como Gandalf", reveló el actor a la revista heat.

Publicidad

Pero Ian no recibe únicamente invitaciones para acudir a bodas, sino también para oficiarlas, como hizo en el caso de su compañero de reparto en la saga 'X-Men', Patrick Stewart.

"Oficié la boda de Patrick, sí. No sé por qué me pidieron que lo hiciera, pero ya he oficiado una unión civil entre dos hombres. Así que lo único que tengo que hacer ahora es hacer lo mismo con dos lesbianas y habré cubierto todas las bases".