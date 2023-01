A Gina Rodriguez no le molesta que la confundan con America Ferrera

Tras anunciarse los nominados a los Globos de Oro 2016 este jueves, una de las anécdotas más comentadas ha sido el error cometido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en Twitter, donde en dos ocasiones identificó erróneamente a la actriz America Ferrera -una de las encargadas de anunciar las candidaturas- como la protagonista de la serie 'Jane the Virgin', Gina Rodriguez.

A pesar de las ampollas que ha levantado el tema, especialmente al tratarse de dos de las actrices latinas del momento, a una de las propias implicadas, Gina, no le molesta lo más mínimo la equivocación porque admira profundamente a America.

"No me había enterado de nada hasta que alguien me enseñó un artículo, ¿pero qué más da? America es un encanto. Es guapísima y una actriz fantástica. Si tienen que confundirme con alguien, ¡desde luego que sea con ella!", explicó Gina a Entertainment Tonight.

Gina está nominada por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Actriz de Serie de Comedia, galardón que ya consiguió el año pasado, pero no por eso le ha hecho menos ilusión la noticia.

"En cuanto escuché mi nombre, me tiré al suelo y empecé a llorar. También bailé un poco alrededor de la casa", reveló la intérprete a 'Access Hollywood'.

Al igual que ya le sucedió el año pasado, los nervios le jugaron una mala pasada a Gina la noche anterior a las nominaciones, durante la que apenas consiguió descansar.

"[Cuando hicieron el anuncio] estaba preparándome para ir al trabajo porque tenía que estar allí a las seis de la mañana. Y tuve una pesadilla igual que el año pasado, pero esta vez soñé que nadie me dejaba utilizar su móvil y que no me decían quiénes eran los nominados, y yo no paraba de decir: '¿Puedes dejarme usar tu teléfono? No puedo encontrar el mío'. Pero nadie me lo dejaba", explicó entre risas Gina.