A George Clooney no le preocupa cumplir años

El actor George Clooney (54) se niega a ser una de esas estrellas de cine incapaces de aceptar el paso del tiempo, por lo que teñirse el pelo o pasar por quirófano para hacerse unos retoques no entra dentro de sus planes.

"Evidentemente no me he planteado la opción de teñirme el pelo o recurrir a la cirugía. Para mí nunca ha sido un problema o una opción para solucionarlo. Sinceramente, no creo que tenga mucho sentido. Ya he visto los resultados y creo que no funciona, especialmente en el caso de los hombres. Creo que te hace parecer mayor. Creo firmemente que no puedes intentar seguir pareciendo joven eternamente. Únicamente puedes intentar tener el mejor aspecto posible para tu edad", explicó el intérprete durante una entrevista a BBC Radio 4.

Clooney, que contrajo matrimonio con la abogada Amal Alamuddin (37) el año pasado, ya se ha preparado mentalmente para asimilar el hecho de que poco a poco le irán ofreciendo personajes alejados del rol de seductor que ha venido encarnando hasta ahora.

"Creo que todos tenemos que aceptar que envejecemos, y no deberíamos intentar luchar contra ello. Tienes dos opciones, hacerte viejo o morir. Así que tienes que hacerte a la idea de que los papeles que te ofrecen en el cine van a cambiar y de que la manera en que te perciben también lo hará. Eso decepcionará a la gente a veces", señaló.