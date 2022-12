A Eva Longoria le toca renovarse o morir

El problema de apostar siempre por las mismas prendas fetiche es que, quien no apuesta, no gana. Eso mismo le está comenzando a pasar a Eva con los looks monocolor; si bien es cierto que a la actriz le favorece especialmente el color blanco, lo cierto es que su último conjunto formado por un jersey ligero y unos pitillos ajustados -dos de sus bazas habituales- no terminaba de funcionar. Además, hubiese podido recurrir a opciones mucho más originales -como los colores flúor- a la hora de elegir su bolso y complementos, en lugar de recurrir al manido tono negro.