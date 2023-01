A Ellie Goulding le prohíben el gimnasio debido a problemas cardíacos

A la cantante Ellie Goulding , que comparte de forma habitual sus entrenamientos y su estilo de vida saludable en sus redes sociales, le han prohibido ir al gimnasio durante su gira de conciertos debido a un problema cardíaco.

"Me enteré de que le pasaba algo a mi corazón y tenían que examinarme. Estoy bien, de hecho es algo que descubrieron el año pasado pero que no hice que me miraran. Lo que es algo terrible, he estado jugando con mi vida", reveló la intérprete en el periódico Perth Now.

Publicidad

Ahora Ellie, que mantiene una relación con el componente del grupo McBusted Dougie Poynter, se está tomando con más tranquilidad su rutina de ejercicios, lo cual le está resultando bastante refrescante.

"Me lo estoy tomando con más calma, he estado descansando y no soy tan radical con lo que como. Es agradable saber que no puedes ir al gimnasio porque no tienes permiso", añadió.

Para Ellie, la importancia de mantenerse en forma no está relacionada solo con su aspecto físico, sino también con su capacidad para ofrecer lo mejor de sí misma sobre el escenario.

"Ensayar consume mucha energía, y actuar es algo muy físico para mí. Yo no soy de las que se limita a estar ahí parada... A mí me gusta moverme y mantenerme activa fuera del escenario me ayuda a estarlo también sobre él", explicaba Ellie a MTV.

Publicidad

Por: Bang Showbiz