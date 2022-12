A Elena Tablada le 'encantaría' que David Bisbal volviera a ser padre

La diseñadora Elena Tablada se alegraría inmensamente por su expareja David Bisbal -padre de su hija Ella (4)- si se confirmara la noticia de que está esperando un hijo con su actual pareja, la actriz argentina Eugenia Suárez, aunque ella misma desconoce todavía la veracidad de los rumores que desde hace semanas circulan en torno a la pareja, según informa la revista ¡HOLA!

"Me encantaría. Siempre digo que para mí mi hermana es fundamental, así que si es verdad me alegro un montón", aseguró Elena a dicha publicación este lunes en un acto promocional de la marca Hi-Ip, donde aseguró no poder confirmar ni desmentir la noticia del embarazo de la joven argentina: "Ni idea, eso son cosas que le tenéis que preguntar a él".

Los primeros rumores sobre un posible embarazo surgieron hace apenas una semana, cuando Eugenia fue vista comprando una serie de artículos en una farmacia de Buenos Aires, entre los que según varios medios argentinos podría incluirse un test de embarazo, hipótesis que defienden apoyándose en la reciente visita de Bisbal a Argentina.

Por el momento ni el cantante ni su novia se han pronunciado respecto al supuesto embarazo, aunque parece poco probable que Eugenia -madre de Rufina (14 meses) junto a su exnovio Nicolás Cabré- haya decidido elegir precisamente este momento para repetir experiencia en la maternidad, nada más comenzar el rodaje de la adaptación cinematográfica del libro 'Abzurdah' de la escritora Cielo Latini, en la que tendrá que dar vida a una joven con trastornos alimenticios, un papel para el que se ha sometido a un duro entrenamiento deportivo.

"Ahora sí. Comienza el rodaje de 'Abzurdah'. Y no puedo ocultar mi felicidad por este proyecto. Un personaje al que encaro con mucho respeto y amor, Cielo Latini. La historia de una chica adolescente y un amor obsesivo que la lleva a hacer locuras. Gracias a todos por acompañarme", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.