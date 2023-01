A Eddie Redmayne le encanta estar casado

El actor Eddie Redmayne se siente increíblemente afortunado de haberse casado con su mujer, Hannah Bagshawe, en diciembre de 2014 tras más de dos años de noviazgo porque su matrimonio ha aportado estabilidad a su vida.

"Me encanta estar casado. Me siento muy a gusto y muy afortunado de tener una mujer tan maravillosa y que me apoya tanto. Soy una persona ordenada. Necesito una estructura, pero la profesión a la que me dedico es completamente lo opuesto a eso. No tienes ningún control, estás a merced del caos de los demás. A veces me pregunto si hay algo que me empuja a salir constantemente de mi zona de confort", explicó a la revista Glamour.

A pesar de que la pareja lleva casada casi un año todavía está en el período de "luna de miel". Eddie aún no sabe cómo va a celebrar su primer aniversario con Hannah el próximo 15 de diciembre porque le desconcierta que la tradición dicte que hay que hacer un regalo de o en papel para marcar una fecha tan importante.

"Tengo que pensar en algo que hacer. ¿No hay como una serie de cosas que se supone que tienes que hacer? ¿Qué se hace con el papel? ¿Papiroflexia? ¿Manualidades complejas de papel?", comentaba Eddie en una entrevista a E! News.