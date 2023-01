A Diego Boneta le gustan las chicas 'difíciles'

El final de la última relación sentimental del mexicano Diego Boneta le dejó tan traumatizado que durante una temporada solo le interesaron las chicas "difíciles" que le trataban mal, y ahora ha dejado plasmado ese complicado capítulo de su vida en su canción 'The Hurt'.

"Antes de componer la canción, estaba hablando con otros compositores de que me gustan las chicas difíciles de conseguir. La letra del sencillo surgió rápidamente y me salió del corazón. Acababa de pasar por una ruptura mala, y no estaba preparado para involucrarme en nada serio, así que solo quería divertirme y... estar con un tipo de chica que me tratara mal, creo. Sé que no tiene sentido, me estoy escuchando ahora mismo y pensando: 'Chico, eres un desastre'", confesó el intérprete a Teen Vogue.

Aquel duro revés sentimental hizo que Diego se cerrara en banda al amor para no volver a sufrir.

"Soy un tipo bastante romántico, te lo creas o no, y sufrí mucho en esa relación. Sentí que mi novia no lo apreciaba así que no quería volver a entregarme. No quería enamorarme de nuevo", afirmó.

En el pasado, Diego ha sido capaz de realizar grandes gestos románticos por una chica, como por ejemplo volar desde Malta -donde se encontraba rodando la serie 'The Dovekeepers'- hasta Buenos Aires para pasar tiempo con una joven a la que apenas conocía.

"Lo más loco que he hecho es que conocí a una chava en Colombia hace como un año y medio. Solo nos conocimos una vez e intercambiamos teléfonos y todo. Luego me fui a trabajar a Malta y después de estar mandándonos mensajes por un tiempo, viajé de Malta a Buenos Aires una semana para estar con ella y conocernos más. Me lo pasé muy bien y todavía nos hablamos, pero como amigos", confesaba el mexicano en una entrevista a BuzzFeed.