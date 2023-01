A Diane Kruger no le gusta ver a su novio Joshua Jackson en escenas de sexo

Aunque llevan juntos desde 2006 y saben perfectamente qué implica su profesión, Joshua Jackson reconoce que su novia Diane Kruger lo pasa mal cada vez que tiene que verle con otra mujer en alguna escena subida de tono.

"Cuando llego a casa le digo: 'Cariño hoy he tenido un día genial. He tenido sexo con dos mujeres diferentes y creo que fue muy bien'. Creo que eso le molesta un poco. De hecho, no le importa si se me ve mal. Quiere tener lo bueno en casa", explicó el actor en 'The Ellen DeGeneres Show'.

Sin embargo, las escenas más comprometedoras no le resultan fácil de grabar a Joshua ya que encuentra muy "incómodo" quitarse la ropa delante de los cámaras y del equipo de producción.

"Estás emocionalmente desnudo, físicamente desnudo, desnudo de todas las formas posibles. Para un hombre es incómodo. Pero a las mujeres les deja en un espacio muy vulnerable. Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta en ese tipo de escenas".

Y tampoco resulta fácil la conversación que tiene con su compañera correspondiente antes de rodar cada escena.

"Esta es la rareza del trabajo, una profesión en la que acabas diciendo: 'Hola, mi nombre es Josh, vamos a desnudarnos, vamos a tener relaciones sexuales y luego vamos a hablar de cómo ha ido. ¿No es genial? Venga, vamos a ello'. Eso es lo que hago para ganarme la vida".