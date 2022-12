A Demi Lovato le gusta ser un modelo a seguir

La cantante Demi Lovato se muestra decidida a dejar atrás su pasado, caracterizado entre otras cosas por sus ingresos en centros de rehabilitación para superar desórdenes alimenticios y evitar autolesionarse, y desea ahora ser un ejemplo para sus fans, utilizando su voz y sus oportunidades para algo bueno.

"Me gusta ser un modelo para los demás porque cuando era más joven me di cuenta de que querer negarlo y alejarme de ello solo me hacía sentir que la gente me ponía límites en lo que podía y no podía hacer. Creo que esa es la razón por la que la gente no quiere serlo [un modelo], y está en su derecho. La gente solo quiere vivir sus vidas. En esos momentos sabía que estaba haciendo cosas que no estaban bien y que no eran lo que se esperaba de un modelo a seguir, hasta que un día lo entendí. Si vives toda tu carrera solo cantando y haciéndote fotos y viviendo de cara a la gente, si no usas tu voz para algo bueno, se convierte en una carrera llena de vanidad, en una carrera egoísta. Yo quiero utilizar mi voz para algo bueno y sé que puedo hacer algo más que cantar. Y eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero mostrar a la gente", declaraba la cantante a 'Access Hollywood'.

En esa línea de transparencia, Demi reconoce la importancia de ser "honesta" con sus fans, lo que le lleva a no esconder su lado "vulnerable".

"Creo que es importante para las personas darse cuenta de que los famosos son también seres humanos y que no lo tenemos más fácil solo porque seamos conocidos. La gente que crees que es impecable en el fondo tiene fallos, a veces más de los que tienes tú mismo. Me encanta ser abierta y honesta con la gente, porque es una parte de cómo soy", añadió.