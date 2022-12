A David Beckham le encanta sacar fotos en sus viajes

Al exfutbolista David Beckham le encanta sacar innumerables fotografías en cada uno de los países que visita como embajador de buena voluntad de UNICEF para poder compartir con su mujer, la diseñadora Victoria Beckham, y sus hijos -Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3)- los pormenores del viaje a su vuelta.

"Me encanta la fotografía. Saco un montón cuando viajo. Me permite atesorar recuerdos y enseñarles a mis hijos por qué papá ha tenido que irse durante una semana o dos. Las fotos siempre han sido muy importantes para mí y por suerte sé sacarlas bastante bien", aseguró a la revista HELLO!

En su próximo viaje David podría estar acompañado por el joven Brooklyn, quien ya muestra interés por conocer de primera mano el trabajo solidario de su padre.

"Obviamente todavía está en el colegio y el viaje tendría que ser planeado cuidadosamente. Sería emocionante para él y también muy duro ver ciertas cosas, pero creo que es importante. Mis hijos entienden lo que hago, pero no hay nada comparable a estar realmente ahí, y si puedo darles esa oportunidad, lo haré. No importa en qué parte del mundo esté, o lo que esté haciendo, hablo con mis hijos todos los días. Me siento orgulloso al poder contarles lo que estoy haciendo y cómo estoy ayudando, y creo que ellos también se sienten orgullosos de mí", declaró.