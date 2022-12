A Dakota Johnson le resultó 'raro' verse en 'Cincuenta sombras de Grey'

La actriz Dakota Johnson no pudo evitar sentirse 'rara' la primera vez que se vio en la gran pantalla interpretando el papel de Anastasia Steele en 'Cincuenta sombras de Grey', lo cual no impidió que se diera cuenta de que se encontraba frente a algo único que no podía comparar a ninguna película que hubiese visto anteriormente.

"Fue una experiencia muy rara. Nunca había visto nada parecido, ¡pero obviamente no soy objetiva!", declaró la intérprete a la revista OK!

El primer visionado de la cinta también resultó ligeramente "doloroso" para Dakota, ya que todavía conservaba muy fresco en su memoria el recuerdo de cómo había rodado cada una de las escenas subidas de tono junto a su compañero Jamie Dornan, que da vida al multimillonario aficionado al sadomasoquismo Christian Grey.

"Todavía no había pasado mucho tiempo desde que habíamos terminado de rodar, así que recordaba claramente cada escena y las dificultades que había presentado. Verlo todo otra vez me resultó a ratos doloroso", reconoció.

Al margen de su experiencia personal, a la joven no le cabe ninguna duda de que los espectadores disfrutarán enormemente viendo la película.

"No sé cómo describirla, ¡pero es preciosa!", concluyó.