A Conor Maynard no le afectan las críticas

El cantante británico Conor Maynard, como cualquier estrella, recibe comentarios poco agradables en Twitter, pero ninguno de ellos le llega a afectar ya que sus mejores amigos ya se encargan de ser críticos con él y de abochornarle si es preciso.

"La gente me pregunta cómo es que no me enfado cuando me insultan en Twitter, pero yo siempre digo que mis amigos son peores. Por ejemplo, si hay alguna foto por internet en la que salgo mal, alguno de mis amigos la mandará a todo el grupo de chat", afirmó el artista de 22 años a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Pero precisamente gracias a estos amigos tan 'crueles' consigue mantener los pies en la tierra y no perder la cabeza con la fama.

"Mientras que guardes siempre un grupo de gente a tu alrededor que te diga cuándo se te está subiendo el ego, todo estará bien", explicó.

Esos mismos amigos le acompañarán durante su actuación el próximo 21 de agosto en el Island Beats, un evento que tendrá lugar en el parque temático Thorpe Park, aunque Conor no cree que vayan con él precisamente por su música.

"Creo que más que esperar a verme actuar lo que están deseando es montarse en las atracciones. No creo que les importe verme actuar, sinceramente", concluyó el cantante.