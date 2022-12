A Christina Hendricks le 'fascina' hacerse mayor

La actriz Christina Hendricks todavía no ha sufrido ninguna pequeña crisis ante su inminente 40 cumpleaños -que celebrará este mes- porque hasta ahora todo el proceso de hacerse mayor le está resultando fascinante.

"Me fascina envejecer. No puedo creer lo resistente que es el cuerpo humano, aunque ahora que soy mayor me he dado cuenta de que todo cambia un poco más rápido", confesó la atractiva pelirroja a la revista Red, insistiendo además en que no le preocupa la posibilidad de perder personajes interesantes a manos de actrices más jóvenes: "Bueno, nunca voy a competir por un papel con una veinteañera, y viceversa. Un papel es un papel, y hay muchos buenísimos ahí fuera"

Uno de los grandes cambios que se ha producido recientemente en la vida de Christina es el final de la serie 'Mad Men' después de siete temporada en antena, tras el cual ha decidido variar ligeramente su imagen.

"'Mad Men' es una serie en una época muy concreta, pero cuando nos sacas de la década de los 60 tenemos un aspecto completamente diferente", reconoció.

A diferencia de su personaje en la ficción, donde interpreta a la atractiva Joan Harris, a Christina no le gusta abusar demasiado del maquillaje en su vida diaria.

"Siempre me pongo crema solar y le presto mucha atención a mi piel para poder tratarla acorde a lo que necesita. Cuando salgo siempre me pongo un poco de crema hidratante con color y nunca me olvido del colorete en crema, porque hace que parezca que estoy más despierta y me da un aspecto más fresco".