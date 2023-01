A Chrissy Teigen no le asustan los inconvenientes del embarazo

La modelo Chrissy Teigen está tan ilusionada con su primer embarazo que no le preocupa ni siquiera la perspectiva de sufrir las incómodas náuseas matutinas.

"Estoy muy emocionada, sería capaz de vomitar cuatro o cinco veces al día. Me he dado cuenta de que en algún momento del día pediré y me comeré una pizza entera, así que casi mejor lo hago ahora por la mañana", escribió la maniquí en su cuenta de Twitter.

Publicidad

En el mensaje con el que ella y su marido, el cantante John Legend, anunciaron que estaban esperando su primer hijo, Chrissy ya reconoció que tenía muchas ganas de que la gente comenzara a tocarle la barriga en todo momento.

"John y yo estamos encantados de anunciar que 'estamos embarazados'. Como todos sabéis, llevamos intentando bastante tiempo tener un bebé. No ha resultado fácil, pero hemos seguido intentándolo porque tenemos muchas ganas de traer al mundo a nuestro primer hijo y aumentar así nuestra familia. Estamos muy emocionados de que por fin vaya a suceder. Gracias a todos por vuestro cariño y vuestros buenos deseos. Tengo muchas ganas de que todo el mundo empiece a tocarme la tripa", escribía la modelo en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que su famoso marido aparece colocando una mano en su barriga.

La noticia del embarazo de Chrissy llegaba poco después de que ella misma explicara públicamente que había tenido una serie de "problemas" durante los últimos años a la hora de intentar formar una familia con su famoso marido.

"John y yo estábamos teniendo problemas. Habríamos tenido niños hace cinco o seis años si hubiésemos podido. Pero Dios, ha sido todo un proceso", reconocía la maniquí en el programa de Tyra Banks, 'FABLife'