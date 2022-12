A Chris Hemsworth no siempre le han gustado las novias de su hermano Liam

El guapo australiano Chris Hemsworth (31) no cree que su hermano Liam (24) -quien estuvo prometido a Miley Cyrus hasta su ruptura en septiembre de 2013 tras cuatro años juntos- haya elegido siempre pareja correctamente. De hecho cree que en ocasiones ha actuado como no debería haberlo hecho, solo por salirse con la suya, lo que Chris no acababa de aceptar ni comprender.

"He visto a Liam hacer cosas que yo hice a su edad, como estar en relaciones en las que no debería haber estado o hacer cosas inadecuadas solo para demostrar algo. No le entendía. Mi madre tuvo que recordarme que yo también hice lo mismo", aseguró el marido de la española Elsa Pataky a la edición estadounidense de la revista GQ.

Publicidad

La buena relación que existe entre hermanos se extiende también a la que mantiene con su hermano mayor, Luke (33), quien cree que fue el que le ayudó a salvar su carrera cinematográfica haciéndole olvidar las duras opiniones que tenía sobre su propio trabajo.

"Hace años, cuando todavía estaba en la serie australiana 'Home and Away' me volví increíblemente inseguro y lleno de ansiedad porque no sabía si era bueno, aunque me gustaba enormemente actuar. Me pasé años angustiándome, diciéndole constantemente a la gente que no solo participaba en una serie sino que era un artista de verdad. Y recuerdo que Luke me decía que me callara, que estaba harto de escucharme decir eso", recordaba el actor.