A Charlie Hunnam se le 'rompió el corazón' al rechazar el papel de Christian Grey

La decisión de Charlie Hunnam de rechazar el papel de Christian Grey cuarenta días después de aceptar protagonizar la adaptación a la gran pantalla del libro 'Cincuenta sombras de Grey' fue sin duda "la cosa emocionalmente más destructiva" que el actor ha hecho nunca, y todavía le sigue doliendo.

"Fue la peor experiencia profesional de mi vida. Fue la cosa emocionalmente más destructiva y difícil a la que me he tenido que enfrentar nunca profesionalmente. Me dejó el corazón roto. Me enorgullezco mucho de ser una persona profesional y un hombre que siempre mantiene su palabra. Es algo muy importante", confiesa el actor a la revista VMan.

Publicidad

Aunque mucha gente le dijo que estaba "loco" por renunciar a una oportunidad tan buena a nivel profesional, para Charlie era más importante mantener la promesa que le había hecho al cineasta Guillermo del Toro tiempo antes asegurándole que participaría en su cinta 'Crimson Peak'.

"Le había dado mi palabra a Guillermo, casi un año antes, de que haría esa película. La gente me preguntaba si estaba loco. Me decían que Guillermo tenía todavía cuatro meses para encontrar a otra persona, que era solo el cuarto protagonista... Me decían que podía dejarlo y hacer 'Cincuenta sombras'. Pero les contesté: 'No puedo, es mi amigo. He hecho una película con él y le he dado mi palabra'", explica el actor.

Para Charlie la peor parte fue anunciarle su decisión a la directora Sam Taylor-Johnson, y de hecho se pasó "20 minutos" llorando al teléfono con ella.

"Llamé [a Sam] y estuvimos llorando al teléfono durante 20 minutos. Necesitaba decirle que no iba a funcionar. En ese momento estaban ocurriendo un montón de cosas personales en mi vida que me dejaron emocionalmente inestable y mentalmente débil. Estaba j**did*mente abrumado e incluso tuve ataques de pánico con todo esto. Simplemente no sabía qué hacer", añade el intérprete.

Publicidad

La película 'Cincuenta sombras de Grey' -protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson- ha recaudado 469.7 millones de dólares en todo el mundo a pesar de haber recibido críticas negativas.