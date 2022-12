A Cate Blanchett le encanta vestir ropa masculina

La consagrada intérprete confesó que la ropa destinada a los hombres es su favorita a la hora de vestir ya que siempre le ha gustado mezclar en un mismo look prendas masculinas con algunas más femeninas.

"Es difícil describir mi propio estilo. Pienso que probablemente es muy ecléctico. Cuando iba a la escuela vestía trajes masculinos. Siempre me ponía chaquetas y pantalones de chico que mi madre tenía que arreglar. Últimamente me gusta mezclar lo masculino con lo femenino, jugando con las tradicionales siluetas de los hombres", reveló al diario The Sunday Times.

Además de su pasión por este tipo de prendas, la actriz australiana confiesa que el perfume es otra de sus perdiciones ya que le encanta añadir algo de misterio con él gracias a lo evocadora que puede resultar una simple fragancia.

"El perfume puede cambiar tu estado de ánimo porque se encuentra lleno de deseos y aspiraciones. Ese es el motivo por el que la gente lo usa. Ellos piensan: 'Me encantaría caminar a través de esa puerta'. Es capaz de transportarme al pasado, pero también de variar mi forma de sentir. Mi madre solía echarse mucho perfume, pero un día cambió. Ahora me estoy dando cuenta de que cada persona tiene un olor natural inherente y lo percibo cada vez que mis hijos salen de la ducha", añadió.

Fuente: Bang Showbiz