A Carlos Vives aún le duele el fracaso de sus dos primeros matrimonios

A pesar de la idílica vida que comparte junto a su actual mujer, Claudia Elena -madre de sus hijos Elena (5) y Pedro (3)-, el cantante Carlos Vives todavía no ha logrado superar el duro revés que supuso el fracaso de sus dos matrimonios anteriores ya que, en ambas ocasiones, estaba convencido de que durarían para toda la vida.

"No, para nada [creo que divorciarse dos veces sea normal]. Eso creen los demás, pero yo no. La primera vez que me casé pensé que iba a ser por el resto de mi vida, la segunda vez que me casé pensé que iba a ser por el resto de mi vida. Así que hay ahí una frustración un poco fuerte", confesó el intérprete colombiano al periódico El Tiempo.

Publicidad

Sin embargo, a Vives le queda al menos el consuelo de que su turbulenta vida sentimental nunca ha afectado negativamente a la relación que mantiene con sus dos hijos mayores, Carlos Enrique (22) y Lucía (18), fruto de su primer matrimonio.

"Gracias a Dios, nuestra situación no nos ha apartado nunca, por el contrario nos ha unido mucho. Lucía vive en Puerto Rico con la mamá, y Carlos vive solo aquí en Bogotá. Somos superllaves", aseguró.

En la actualidad, la estrella de la bachata vive uno de los capítulos más emocionantes de su vida tanto a nivel personal como profesional después de recoger un Grammy al Mejor Álbum Latino de Música Tropical este domingo por su disco 'Más + corazón profundo', por lo que asegura que ya no tiene ningún miedo a envejecer.

"No me siento viejo, ni le tengo miedo a la vejez. Quiero una vejez sana y tranquila", concluyó.